В России скончалась самая тяжелая женщина

В России скончалась самая тяжелая женщина
Причины смерти не называются. Фото: Pixabay

Одно время она весила 350 килограммов, а затем смогла похудеть более чем в два раза.

О кончине жительницы Тюмени Любови Нурдиновой стало известно сегодня, 1 августа. Об этом сообщил портал 72.ru. Женщина, которую считали самой тяжелой в России, в июне перестала выходить на связь с журналистами. Знакомые семьи спустя время заявили, что Любовь умерла, но причину называть не стали.

Напоминаем, что россиянка весила одно время 350 килограммов. Из-за проблем с лишним весом Любовь около 18 лет не могла выходить из дома, ей помогла операция, благодаря которой она похудела до 157 килограммов.

К слову, самой тяжелой женщиной в мире считалась египтянка Иман Ахмед Абдулати – ее максимальный вес составлял 500 килограммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Лазарев объяснил, как похудел на восемь килограммов. Артист, как и все, набрал вес во время режима самоизоляции.

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