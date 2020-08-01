В России скончалась самая тяжелая женщина

Одно время она весила 350 килограммов, а затем смогла похудеть более чем в два раза.

О кончине жительницы Тюмени Любови Нурдиновой стало известно сегодня, 1 августа. Об этом сообщил портал 72.ru. Женщина, которую считали самой тяжелой в России, в июне перестала выходить на связь с журналистами. Знакомые семьи спустя время заявили, что Любовь умерла, но причину называть не стали.

Напоминаем, что россиянка весила одно время 350 килограммов. Из-за проблем с лишним весом Любовь около 18 лет не могла выходить из дома, ей помогла операция, благодаря которой она похудела до 157 килограммов.

К слову, самой тяжелой женщиной в мире считалась египтянка Иман Ахмед Абдулати – ее максимальный вес составлял 500 килограммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Лазарев объяснил, как похудел на восемь килограммов. Артист, как и все, набрал вес во время режима самоизоляции.