Сергей Лазарев объяснил, как похудел на восемь килограммов

Артист, как и все, набрал вес во время режима самоизоляции.

Певец Сергей Лазарев поделился своими секретами похудения с «Комсомольской правдой». Он отметил, что набрал лишний вес во время самоизоляции и ему нужно было вернуться в привычную форму как можно быстрее. Для начала Лазарев взялся за корректировку питания, а также иногда занимается спортом. Он предпочитает бегать, при этом не усердствуя с тренировками.

Также в беседе с журналистами артист отреагировал на мнение, будто сейчас заметнее всех стали молодые исполнители.

«Все проходит, все меняется, но я понимаю, что есть незыблемые столпы в шоу-бизнесе, которые будут всегда»,

— отметил Лазарев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев негативно отреагировал на слухи о романе с Малиновским. Певца возмутили предположения поклонником о том, что он любит мужчину.