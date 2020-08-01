Кокорин прошел медосмотр в «Спартаке» и провел первую тренировку

Александр Кокорин играл за "Сочи" в последнее время. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Александр Кокорин играл за "Сочи" в последнее время. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Тем временем официально о переходе футболиста пока не объявили.

Александр Кокорин прошел медосмотр в «Спартаке» сегодня, 1 августа. Об этом пишет «Спорт-Экспресс». В первый день футболист также принял участие в тренировке под руководством Доменико Тедеско на базе команды в Тушино. Отмечается, что объявят о переходе Кокорина в московский клуб только 3 числа в связи со смертью мамы форварда Александра Соболева. Решили перенести в том числе презентацию полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Напоминаем, что в эту субботу у Кокорина истек контракт с «Зенитом». По каким причинам игрок решил покинуть клуб – не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен номер Кокорина в «Спартаке». На футболке игрока будет значиться цифра 9.