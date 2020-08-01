Хакерскую атаку на Twitter организовал подросток

Фото: Pixabay
Парня отправили под арест. Фото: Pixabay

Американец совершил «сложную организованную атаку невиданной величины».

В Америке задержали подозреваемого по делу о масштабном взломе аккаунтов социальной сети Twitter. Им оказался 17-летний подросток Грэм Кларк, которого обвиняют в организованном мошенничестве, мошенническом использовании персональных данных и неавторизованном доступе к чужим устройствам. Об этом пишет издание WFLA со ссылкой на государственную прокуратуру Хиллсборо.

Подросток получил доступы ко многим верифицированным аккаунтам – например, Илона Маска и Барака Обамы. Благодаря своим хакерским навыкам молодой человек смог заполучить биткоины на сумму более ста тысяч долларов. Кларка уже заключили под стражу, соцсеть тем временем благодарит сотрудников правоохранительных органов за проделанную работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хакеры взломали около 130 аккаунтов в Twitter.

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