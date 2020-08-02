Турецкие курорты обещают не повышать цены в этом сезоне

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чоратабыр заявил, что цены на размещение в отелях в этом сезоне останутся на уровне прошлогодних.

Напомним, что с 1 августа Россия открывает границы с Турцией, Великобританией и Танзанией. Сперва туристы смогут отправиться в Анкару и Стамбул, а с 10 августа Россия запускает рейсы до Антальи, Бодрума и Даламана.

Как сообщает РИА Новости, цены на отдых в этом сезоне прописаны в контрактах с туроператорами, заключенные еще в прошлом году, и они продолжат действовать. Чоратабыр утверждает, что цены на отдых не будут расти, даже несмотря на новые затраты на профилактические меры, останутся прежними. Вместе с тем, некоторые отели даже снижают стоимость отдыха, чтобы привлечь иностранцев.

Он также отметил, что турецкие власти помогают сфере туризма, пострадавшей во время пандемии. Однако отельеры пока не берутся делать прогноз, сколько россиян побывает на курортах Турции в этом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне пожаловались на качество отдыха в отелях Турции.