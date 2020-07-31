Россияне пожаловались на качество отдыха в отелях Турции

Россиянка, решившая посетить турецкий курорт во время пандемии, пожаловалась на испорченный отдых.

Как сообщает «Московский комсомолец», женщина рассказала, что она еще зимой забронировала номер в отеле Аланьи, однако по приезде отель оказался закрыт. В результате ее и других отдыхающих отвезли в совершенно другую гостиницу.

По словам туристки, уже после заселения путешественники выяснили, что отель на класс ниже того, в который они хотели поехать. Шведский стол был очень скудным, а уборка номеров проводилась раз в три-четыре дня.

Кроме того, номер оказался на $30 дешевле указанной стоимости в ваучере, однако разницу им никто возвращать не собирался. Получив множество жалоб, руководство отеля решило задобрить туристов, отправив их на бесплатные экскурсии, однако о переселении в более комфортабельные условия речи даже не шло.

После всего этого туристы решили проверить сайт ранее забронированного отеля и выяснили, что он вовсе не закрыт, а даже наоборот, активно принимает туристов. Однако брони на их имена отсутствовали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция допускает введение новых ограничений из-за COVID-19.