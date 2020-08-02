На Украине арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать телеведущую в поезде

Жителя Украины, которого подозревают в избиении и попытке изнасилования телеведущей Анастасии Луговой, арестовали на два месяца.

Об этом сообщает замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в фейсбуке. Известно, что местный суд арестовал украинца на два месяца, при этом лишив права выйти под залог.

Замминистра также уточнил, что у арестованного за плечами три судимости: за угон автомобиля, хулиганство и кражу. Сейчас он проходит главным подозреваемым по делу о нанесении телесных повреждений и попытке изнасилования.

Сама телеведущая рассказала в своем инстаграме, что инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. Она находилась в купе с сыном. Ночью к ним проник незнакомец и набросился на женщину. По словам журналистки, он был не одет. В этот момент проснулся ее сын и начал просить злоумышленника «не бить маму». Женщина умоляла его не трогать ребенка, заверив, что сделает все, что он хочет.

Когда незнакомец начал приставать к женщине, она убедила его выйти из купе, чтобы сын ничего не видел. Ребенок начал кричать и Луговая попросила ее отпустить, чтобы сходить и успокоить сына. После этого она побежала к сыну, забрала его и бросилась к проводнице, которая спала у себя в купе. Далее они убежали в соседний вагон, пассажиры которого помогли им спрятаться от преступника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер, изнасиловавший продавщицу в отеле на Декабристов, задержан.