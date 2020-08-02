Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
День ВДВ в России ежегодно отмечается 2 августа. Фото: Baltphoto

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-й годовщиной с момента основания ВДВ.

Поздравление главы государства в воскресенье, 2 августа, процитировали в пресс-службе Кремля. Путин отмечает, что служащие ВДВ по праву с гордостью помнят и прославляют историю «крылатой пехоты», её выдающихся представителей, с честью справлявшихся с поставленными задачами. Президент отдельно отметил важную роль десантников во время Великой Отечественной войны.

Путин подчеркнул, что уверен в преданности воинов и ветеранов ВДВ интересам Родины и заинтересованности в развитии Вооруженных сил России, а также укреплении обороноспособности и безопасности страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Северная столица отмечает День ВДВ.

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