Под Тосно спасатели вытащили из колодца двоих человек

Под Тосно спасатели вытащили из колодца двоих человек
Региональное МЧС напоминает жителям, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

В прошедшую субботу, 1 августа, около 15:30 в поселке Ульяновка в Тосненском районе Ленинградской области спасатели вытащили двоих людей из колодца.

Как проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на вызов отправились восемь сотрудников службы и две машины спецтехники. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что в колодце находились два человека в бессознательном состоянии.

Пострадавших оперативно вытащили на поверхность и передали подоспевшим врачам скорой помощи. Спустя час после поступления сообщения о случившемся пациентов госпитализировали. Информации об их состоянии и обстоятельства происшествия пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неравнодушные жители Санкт-Петербурга вытащили из вентиляционной шахты кошку, которая провела там пять дней.

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