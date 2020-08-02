Социальная изоляция повышает риск ожирения у женщин

Ученые предположили, что большая склонность женщин к полноте частично может быть связана с различиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями, связанными с этими ролями. Фото: pixabay.com

Ученые предположили, что большая склонность женщин к полноте частично может быть связана с различиями в гендерных ролях и социальными ожиданиями, связанными с этими ролями. Фото: pixabay.com

Канадские ученые выяснили, что женщины, у которых мало социальных связей, скорее подвержены развитию ожирения, нежели малообщительные мужчины.

Исследователи из университета Британской Колумбии в Канаде проанализировали социальные контакты более 28 тысяч человек от 45 до 85 лет и собрали данные об индексе массы тела, окружности талии и ожирении участников. Эту информацию ученые сопоставили с социальной активностью участников эксперимента.

Выяснилось, что незамужние, разведенные и вдовствующие женщины, живущие в одиночестве и социальной изоляции, как правило, обладали самым большим объемом талии. При этом у мужчин ситуация прямо противоположная: живущие в аналогичных условиях, они демонстрируют наименьшую склонность к ожирению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прогнозам ученых человеческую цивилизацию с вероятностью 90% ждет уничтожение.