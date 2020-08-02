КГИОП Петербурга поручил привести в порядок 65 зданий

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) поручил отремонтировать 65 зданий, признанных объектами культурного наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Комитет опубликовал перечень домов, которые необходимо привести в порядок. В частности, ремонтные работы ждут дом №56 на 1-й линии Васильевского острова, дом №7-9 литера А на 5-й Советской, дом №19 литера А на 8-й линии Васьки, и дом №9 литера А на 10-й Советской.

Аналогичные изменения ждут ряд зданий на набережной канала Грибоедова и улице Рубинштейна в центре Петербурга, а также в Пушкине, Кронштадте, Сестрорецке. С полным списком объектов культурного наследия, подлежащих ремонту, можно ознакомиться на сайте комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП занялся иском петербургских депутатов по ситуации с застройкой Охтинского мыса.