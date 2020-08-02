Солист группы «Ласковый май» попал в больницу Святого Георгия с пневмонией

Солист группы &#171;Ласковый май&#187; попал в больницу Святого Георгия с пневмонией
Продюсер отметил, что Прико начинал творческую деятельность в коллективе под его руководством — в 1988 году он приехал в Москву в качестве солиста группы и работал вместе с Игорем Игошиным. Фото: Instagram @razin_andrei_lm

Солист первого состава музыкального коллектива «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в петербургскую больницу святого Георгия Победоносца с пневмонией.

Специалисты оценивают его состояние как тяжелое. О случившемся 2 августа в своем Instagram рассказал продюсер Андрей Разин. Он заявил, что участники группы очень переживают за коллегу, а врачи медучреждения делают все возможное, чтобы спасти жизнь Александра.

Подробности госпитализации и болезни музыканта остаются неизвестными, единственное, что уточнил Разин — Прико находится во 2-м терапевтическом отделении больницы святого Георгия. Отметим, что свой творческий путь экс-солист «Ласкового мая» начинал в Москве, но последнее время живет с семьей в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о воспоминаниях Андрея Разина о встрече с нетрезвым Михаилом Ефремовым.

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