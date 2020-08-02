На территории Северной столицы и Ленинградской области заработали экологический лагеря, которые занимаются сбором мусора и благоустройством.
В субботу, 1 августа, активисты и добровольцы в Петербурге и Ленобласти самостоятельно организовали специальные бригады, которые взяли на себя уборку территорий и намерены напоминать окружающим о необходимости содержать в чистоте места прогулок и отдыха.
Отправляясь по заранее составленным маршрутам, волонтеры собирают мусор, устанавливают контейнеры для сбора отходов и предупредительные таблички, которые просят граждан соблюдать порядок и чистоту, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу партии «Единой России».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сорняк-пырей может стать экологическим супер-продуктом, так как он способен заменить пшеницу.