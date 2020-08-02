В Петербурге и Ленобласти заработали экологические кемпинги

В Петербурге и Ленобласти заработали экологические кемпинги
Во время работ к волонтерам присоединялись и неравнодушные граждане. Фото: spb.er.ru

На территории Северной столицы и Ленинградской области заработали экологический лагеря, которые занимаются сбором мусора и благоустройством.

В субботу, 1 августа, активисты и добровольцы в Петербурге и Ленобласти самостоятельно организовали специальные бригады, которые взяли на себя уборку территорий и намерены напоминать окружающим о необходимости содержать в чистоте места прогулок и отдыха.

Отправляясь по заранее составленным маршрутам, волонтеры собирают мусор, устанавливают контейнеры для сбора отходов и предупредительные таблички, которые просят граждан соблюдать порядок и чистоту, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу партии «Единой России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сорняк-пырей может стать экологическим супер-продуктом, так как он способен заменить пшеницу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть санкт-петербург туризм экологические кемпинги экология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сразу 8 тыс. петербуржцев приняли участие в «ЗаБеге»
В Пушкинском районе нашли останки бойца РККА
Петербург опустился на четвертое место по смертности от COVID-19
Gazeta.SPb показывает фото дома с упавшим виноградом на Лизы Чайкиной
В Пулково появилась лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус
В Петербурге и Ленобласти заработали экологические кемпинги
В Петербурге мужчина остался без руки, прыгнув на грузовой поезд
В Ленобласти 3 августа будет +23 градуса и дожди