В Петербурге и Ленобласти заработали экологические кемпинги

Во время работ к волонтерам присоединялись и неравнодушные граждане. Фото: spb.er.ru

Во время работ к волонтерам присоединялись и неравнодушные граждане. Фото: spb.er.ru

На территории Северной столицы и Ленинградской области заработали экологический лагеря, которые занимаются сбором мусора и благоустройством.

В субботу, 1 августа, активисты и добровольцы в Петербурге и Ленобласти самостоятельно организовали специальные бригады, которые взяли на себя уборку территорий и намерены напоминать окружающим о необходимости содержать в чистоте места прогулок и отдыха.

Отправляясь по заранее составленным маршрутам, волонтеры собирают мусор, устанавливают контейнеры для сбора отходов и предупредительные таблички, которые просят граждан соблюдать порядок и чистоту, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу партии «Единой России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сорняк-пырей может стать экологическим супер-продуктом, так как он способен заменить пшеницу.