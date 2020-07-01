Ученые доказали, что сорняк-пырей станет экологическим суперпродуктом

Ученые доказали, что сорняк-пырей станет экологическим суперпродуктом
Сорняк-пырей может заменить пшеницу. фото: wikimedia

Ученые доказали, что сорняк-пырей может заменить пшеницу. Кроме того, он может применяться в пивоварении.

Учёные Общества агрономов США вырастили экологически чистую фуражную пищу, которая станет суперпродуктом.

По словам профессора Джеймса Андерсона из Университета Миннесоты, это позволило вырастить из сорняка «промежуточную пшеницу», которая пригодна для питания людей и является экологически чистой. Новый сорт получил название MN-Clearwater.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти намерены выделить субсидии желающим приступить к уничтожению сорняка. Сайт комитета содержит информацию для физических лиц, а также советы муниципалитетам по подготовке документов на получение средств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
сорняк-пырей ученые экология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дворцовый мост окрасили в цвета флага России
Один из членов избирательной комиссии Петербурга заразился коронавирусом
Первые данные ЦИК: поправки к Конституции поддержали 73% россиян
В Германии оценили возможные новые санкции США против «Северного потока — 2»
В России обязали маркировать лекарства, обувь и сигареты
В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП с двумя фурами
Ученые доказали, что сорняк-пырей станет экологическим суперпродуктом
В России вступили в силу новые правила для автомобилистов