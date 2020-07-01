Ученые доказали, что сорняк-пырей станет экологическим суперпродуктом

Ученые доказали, что сорняк-пырей может заменить пшеницу. Кроме того, он может применяться в пивоварении.

Учёные Общества агрономов США вырастили экологически чистую фуражную пищу, которая станет суперпродуктом.

По словам профессора Джеймса Андерсона из Университета Миннесоты, это позволило вырастить из сорняка «промежуточную пшеницу», которая пригодна для питания людей и является экологически чистой. Новый сорт получил название MN-Clearwater.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти намерены выделить субсидии желающим приступить к уничтожению сорняка. Сайт комитета содержит информацию для физических лиц, а также советы муниципалитетам по подготовке документов на получение средств.