В Ленобласти выделят 20 млн рублей на уничтожение борщевика

В Ленобласти выделят 20 млн рублей на уничтожение борщевика
Борщевик в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Жители Ленинградской области получили возможность сообщить о растущем около их дома борщевике Сосновского через интернет. Это можно сделать, отправив письмо на электронную почту lenagroconsult@yandex.ru.

Информацию также будет принимать сайт комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, сообщили в ведомстве. Власти намерены выделить субсидии желающим приступить к уничтожению сорняка. Сайт комитета содержит информацию для физических лиц, а также советы муниципалитетам по подготовке документов на получение средств.

В прошлом году с борщевиком боролись на площади 7,4 тыс. га, что на 5% превышает план. В этом году работы по уничтожению борщевика планируют провести на территории почти 70 поселений на площади 2876 га. На эти цели будет выделено 20,2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дворе зима, а в Петербурге думают о борьбе с борщевиком.

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