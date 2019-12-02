На дворе зима, а в Петербурге думают о борьбе с борщевиком

В Смольном решили, что нужно подключать химию, иначе бой с растением не выиграть.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации Санкт-Петербурга. Власти решили, что нужно делать все, чтобы не допускать произрастание, цветение и обсеменение борщевика. В тексте сказано, что растение довольно специфичное и обычными методами его не погубить. Поэтому в Смольном решили прибегнуть к использованию химии – косьба, прополка и выкапывание также имеют место быть. Петербуржцев просят не переживать, так как вещества не могут нанести вреда человеку.

Напоминаем, что Ленинградская область стала первым регионом в России, который бросил вызов борщевику. В 2019 году на эти цели выделили 35 миллионов рублей, а тех, кто не будет уничтожать сорняк, обещали штрафовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что борщевик признали врагом полей Ленобласти.