Яхт-клуб покидает акваторию Малой Невки

Петербуржцы все еще могут увидеть несколько уцелевших причалов, но большинство из них ликвидированы.

Сегодня, 2 августа, стало известно о вывозе имущества яхт-клуба из акватории Малой Невки. Как рассказали очевидцы gazeta.spb.ru, многие причалы уже срезаны и увезены, то же касается водного транспорта. На снимках запечатлено то, что осталось от клуба. Напоминаем, что он прекращает свое существование по распоряжению главы Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимира Дербина. Работы должны завершить к понедельнику.

Напоминаем, что еще в прошлом году между детской спортивной школой и яхт-клубом разразился конфликт. Школу не устраивало слишком близкое соседство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что яхтсменов просят на выход: яхт-клуб на Петровской косе будет закрыт.