В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина

В Ленобласти в ДТП с фурой погиб мужчина
Водитель легковушки скончался на месте. Фото: vk.com/spb_today

На место прибыли медики, но они не смогли спасти жизнь одного из участников аварии.

Авария произошла сегодня вечером, 2 августа, на 90 км + 600 м автодороги из Петербурга в Псков в Лужском районе Ленинградской области. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Легковушка ехала по встречной полосе, когда случилось столкновение с фурой. В результате водитель автомобиля получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. В отделе пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что мужчина скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Личность погибшего пока не установлена.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. На снимках, опубликованных в сети, видно, что большегруз почти оказался вне проезжей части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина остался без руки, прыгнув на грузовой поезд.

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