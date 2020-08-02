В Петербурге мужчина остался без руки, прыгнув на грузовой поезд

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел несчастный случай на железнодорожных путях. Пострадал мужчина — он лишился руки.

Трагический инцидент произошел между железнодорожными станциями «Среднерогатская» и «Предпортовая». Неизвестный мужчина попытался запрыгнуть на крышу грузового состава, его действия в зеркало увидел машинист поезда. При этом свидетель происшествия заметил, что нарушитель был полностью обнажен.

Естественно, удержаться на крыше движущегося состава прыгуну не удалось: мужчина свалился на пути и получил серьезные травмы. Теперь он останется без руки, сообщают в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО. Кроме того, пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что на Украине мужчина попытался изнасиловать телеведущую в поезде.