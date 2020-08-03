Названы правила зарядки смартфона, которые продлят жизнь аккумулятора

Необходимо держать заряд в диапазоне от 40% до 80%. Фото: Pixabay

Необходимо держать заряд в диапазоне от 40% до 80%. Фото: Pixabay

Пользователи могут увеличить срок службы аккумулятора, следуя ряду правил при его зарядке.

Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. Так, на срок службы аккумулятора может негативно повлиять полная зарядка и разрядка. Это может привести к потере емкости аккумулятора после 300-500 циклов полной разрядки и зарядки.

Как отметил эксперт, чтобы сохранить «здоровье» аккумулятора», необходимо держать заряд в диапазоне от 40% до 80%.

Если стоит задача увеличить емкость аккумулятора, то необходимо использовать функцию на ноутбуках, при которой они могут работать от сети, а зарядка будет держаться на уровне до 70%. Однако эта функция есть не на всех ноутбуках.

Также эксперт не советует заряжать устройство, когда оно активно используется. А уровень заряда на телефоне следует держать на уровне не ниже 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт порекомендовал установить на смартфон защитное стекло.