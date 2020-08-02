Стал известен простой способ продлить жизнь смартфона

Для этого необходимо класть смартфон экраном вниз, посоветовал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Благодаря такому способу на задней камере смартфона будет меньше царапин, а дисплей будет меньше нагреваться. По словам эксперта, которые приводит «Прайм», дисплей, в свою очередь, можно защитить от царапин защитным стеклом или пленкой для экранов. А камеры, которые обычно выступают над поверхностью гаджета, защитить будет сложнее.

Даже если смартфон находится в чехле с бортом, то все равно стоит класть телефон дисплеем вниз, поскольку камера все равно может поцарапаться.

Кроме того, эксперт порекомендовал установить на смартфон защитное стекло, которое будет эффективно защищать устройство от трещин, если оно упадет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты развеяли миф о зарядке и разрядке смартфонов.