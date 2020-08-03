В Сеть слили данные об 1 млн московских автомобилистов

В Сеть слили данные об 1 млн московских автомобилистов
Сведения содержат данные об автомобиле и их владельце. Фото: : Baltphoto/ Елена Яковлева

Хакеры завладели личными данными примерно одного миллиона водителей из Московского регина.

Как сообщает «Коммерсантъ», начальная стоимость этой базы данных оценивается в 1,5 тыс. долларов. Базу данных миллиона водителей выставили 24 июля на форуме, куда регулярно сливают базы данных и организаций. Она представляет собой файлы Excel с данными, актуальными на конец 2019 года.

Сведения содержат информацию о дате регистрации автомобиля, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, полном имени владельца. Также в базе есть номер телефона и дата рождения владельца, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Эта информация может понадобиться угонщикам и мошенникам, которые получают информацию от жертвы с помощью психологических уловок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакерскую атаку на Twitter организовал подросток.

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