Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%
Снижен первоначальный взнос по льготной ипотеке. Фото: https://pixabay.com

В России правительство снизило до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке. Банки также смогут направлять на эту программу больше средств.

Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Так, первоначальный взнос теперь может составлять 15% вместо 20%, как было установлено ранее. Кроме того, банки смогут выдавать до 900 миллиардов рублей по программе льготной ипотеки. Прежде эта сумма была установлена на уровне 740 миллиардов рублей.

Предполагается, что изменения помогут заемщикам, которые не смогут накопить необходимую сумму до 1 ноября этого года.

Ранее gazeta.spb.ru называла основные тренды ипотеки в этом году. Отметим, что рынок ипотечного кредитования не предлагал покупателям такой низкий процент по ипотеке.

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