Петербуржцы отметили День ВДВ без происшествий в фонтанах

Петербуржцы отметили День ВДВ без происшествий в фонтанах
День ВДВ в России ежегодно отмечается 2 августа. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 2 августа, петербургские десантники отмечали День Воздушно-десантных войск. Фонтаны в этом году отключили, а о каких-либо происшествиях, связанных с ними и десантниками, не сообщалось.

В этом году десантники отмечали юбилей ВДВ — 90 лет. В честь праздника в Петербурге устроили массовый автопробег. Празднование дня ВДВ прошло у Петропавловской крепости. Там провели акцию «Гвардейцы — детям» и мероприятие от фонда «Возрождение».

Во время массовых гуляний десантники решили провести конкурс отжиманий, который собрал около сотни зрителей. А на Дворцовой площади организовали встречу ветеранов ВДВ.

Стоит отметить, что в Петербурге проживают более 50 тысяч человек, отслуживших в ВДВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве празднование Дня ВДВ не обошлось без драки десантников и росгвардейцев. Сотрудники Росгвардии сделали замечание гражданам, которые залезли в фонтан.

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