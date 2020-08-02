В Москве празднование Дня ВДВ не обошлось без драки десантника и росгвардейца

В Москве празднование Дня ВДВ не обошлось без драки десантника и росгвардейца
Сейчас в парке Горького снова спокойно. Фото: https://www.instagram.com/parkgorkogo/

Пока что не удалось установить, каковы истинные причины конфликта.

В московском Парке Горького сегодня, 2 августа, произошла драка между десантником и росгвардейцем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу центрального округа Росгвардии. Разнять дерущихся мужчин удалось сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена подтасовка. По предварительным данным, в общественном пространстве отмечали день ВДВ. Сотрудники Росгвардии сделали замечание гражданам, которые залезли в фонтан. Это и стало причиной сначала для словесной перепалки, а затем и для драки. Отмечается, что часть участников столкновения были выпившими и вели себя агрессивно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ. Путин подчеркнул, что уверен в преданности воинов и ветеранов ВДВ интересам Родины и заинтересованности в развитии Вооруженных сил России, а также укреплении обороноспособности

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