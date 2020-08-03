По подозрению в нападении на курьера в Петербурге задержали 17-летнего подростка

В Петербурге полиция задержала участника разбойного нападения на курьера, у которого отобрали iPhone. Подозреваемому оказалось 17 лет.
Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нападение произошло в конце июля этого года. На 17-летнего курьера напали на Тепловозной улице.
К нему подошли двое, один из которых представился заказчиком. Он забрал у курьера телефон, затем они достали пистолет и нож, а затем скрылись с места происшествия.
Сумму ущерба оценили в 118 тысяч рублей.
В Колпино задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток.
По статье «Разбой» возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге двое неизвестных отобрали у курьера сумку с едой. Подозреваемых уже задержали. Инцидент произошел в парадной одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте.