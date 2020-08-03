По подозрению в нападении на курьера в Петербурге задержали 17-летнего подростка

Нападение на курьера в Петербурге. Фото: скриншот видео ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Нападение на курьера в Петербурге. Фото: скриншот видео ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге полиция задержала участника разбойного нападения на курьера, у которого отобрали iPhone. Подозреваемому оказалось 17 лет.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нападение произошло в конце июля этого года. На 17-летнего курьера напали на Тепловозной улице.

К нему подошли двое, один из которых представился заказчиком. Он забрал у курьера телефон, затем они достали пистолет и нож, а затем скрылись с места происшествия.

Сумму ущерба оценили в 118 тысяч рублей.

В Колпино задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток.

По статье «Разбой» возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге двое неизвестных отобрали у курьера сумку с едой. Подозреваемых уже задержали. Инцидент произошел в парадной одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте.