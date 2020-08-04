Во вторник в Петербурге пройдут дожди

Первые дни августа продолжают сопровождаться осадками в Северной столице.

Погода пока не хочет радовать местных жителей солнцем и теплом, поэтому стоит начать регулярно носить с собой зонты и теплые вещи.

Сегодня, 4 августа, в городе на Неве установится облачная погода с возможными прояснения. Утром и днем прольются дожди. Умеренный южный и юго-западный ветер подует в течение дня. Воздух прогреется от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление незначительно повысится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе. О жаре можно забыть, но теплая погода все-таки придет в Петербург ближе к концу лета. Дождей при этом ожидается даже меньше нормы.