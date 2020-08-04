КРТИ поделится полномочиями по транспорту с другим комитетом Смольного

В Петербурге комитет по транспорту теперь будет заниматься вопросами развития и функционирования транспортного комплекса города. Эти полномочия ведомству передаст КРТИ.

Как сообщает АБН, комитету по транспорту отойдет значительная часть полномочий КРТИ по части развития транспортного комплекса. В частности, он начнет курировать парковки, выделенные полосы, велопрокат. Исключением станут задачи и полномочия в сфере развития объектов транспортно-логистической инфраструктуры города, а также проектирования, строительства и реконструкции метрополитена.

Специалисты отмечают: многие полномочия двух комитетов дублируют друг друга.

«Реорганизацию следует воспринимать как начало транспортной реформы», — считает генеральный директор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев. Он также предположил, что изменения определят дальнейшие события в транспортной отрасли, в том числе и замену подвижного состава.

Отметим также, что подведомственные КРТИ организации также переходят под управление комтранса.