В Ленобласти отец закопал по горло погибшего от удара током сына

Во Всеволожском район Ленобласти отец с сыном красили трансформаторную будку. Младший скончался на месте происшествия от удала током, после чего отец решил закопать тело.

Трагедия случилось в СНТ Хрустальное. Тело 20-летнего парня было найдено на территории дачного участка. Погибшим оказался уроженец одного из соседних государств.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, к моменту прибытия правоохранителей отец погибшего уже практически успел похоронить сына, закопав его тело в землю.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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