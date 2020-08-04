В Ленобласти отец закопал по горло погибшего от удара током сына

В Ленобласти отец закопал по горло погибшего от удара током сына
Тело молодого человека находилось в земле. Фото: Pixabay

Во Всеволожском район Ленобласти отец с сыном красили трансформаторную будку. Младший скончался на месте происшествия от удала током, после чего отец решил закопать тело.

Трагедия случилось в СНТ Хрустальное. Тело 20-летнего парня было найдено на территории дачного участка. Погибшим оказался уроженец одного из соседних государств.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, к моменту прибытия правоохранителей отец погибшего уже практически успел похоронить сына, закопав его тело в землю.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец зарубил и расчленил жену, с которой не хотел разводиться. Страшное убийство произошло ночью на 27 июля в квартире дома №15/1 по проспекту Художников.

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В Ленобласти отец закопал по горло погибшего от удара током сына
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