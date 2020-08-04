Осенью в Россию придут новые штаммы гриппа

Обновленные вирусные культуры могут инфицировать россиян в период эпидемии гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что осенью и зимой в России будут действовать 4 штамма болезни типов А и В. Три из которых придут обновленными, поэтому вакцинацию для защиты от новых версий вируса только предстоит реализовывать среди россиян в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Роспотребнадзор.

Всемирная Организация Здравоохранения в свою очередь еще в феврале дала рекомендации на осенне-зимний период 2020/21. В северном полушарии в это время следует использовать квадривалентные вакцины.

Напомним, вакцинация чрезвычайно важна при возможном развитии эпидемии. Не стоит забывать, что в России до сих пор идет борьба с коронавирусной инфекцией. Дополнительной нагрузки на здравоохранение можно избежать, если жители страны проявят сознательность и сделают прививки от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до конца года хотят вакцинировать от гриппа до 60% населения.