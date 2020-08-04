«Ситимобил» протаранил ГАЗель на Смолячкова

&#171;Ситимобил&#187; протаранил ГАЗель на Смолячкова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием ГАЗели и такси. Кузов фургона сильно помяло.

Авария случилась во вторник, 4 августа, на пересечении улицы Смолячкова и Зеленкова переулка. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Такси Ситимобил сломал ГАЗель», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у грузового авто сильно смят кузов. Движение на участке затруднено.

Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре легковушки разбились на проспекте Энгельса, одного из водителей госпитализировали. Серьезные травмы получил 43-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля марки Kia Rio. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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