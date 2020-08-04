Петербург возглавил антирейтинг городов Европы по гостиничным убыткам

Лидерами по удержание доходности и загрузке в Европе являются Манчестер и Лондон. Фото: Pixabay

Лидерами по удержание доходности и загрузке в Европе являются Манчестер и Лондон. Фото: Pixabay

Северная столица возглавила антирейтинг европейских городов по гостиничным убыткам за первое полугодие текущего года. Доходность упала на 79 процентов.

Помимо Петербурга наибольшее снижение указанного показателя на номер продемонстрировали Прага и Рим. Согласно данным в международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в городе на Неве показатель доходности снизился на 79 процентов, составив 14 долларов. В Праге и Риме данный показатель оказалась чуть выше — 20 и 32 доллара соответственно.

Такие результаты связаны с падением нагрузки в этих городах, в которых гостиничное размещение преимущественно приходится на туризм, а не бизнес-поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупные гостиницы признали системообразующими предприятиями Петербурга. Подобная инициатива принадлежит городскому Комитету по развитию туризма.