Петербург возглавил антирейтинг городов Европы по гостиничным убыткам

Петербург возглавил антирейтинг городов Европы по гостиничным убыткам
Лидерами по удержание доходности и загрузке в Европе являются Манчестер и Лондон. Фото: Pixabay

Северная столица возглавила антирейтинг европейских городов по гостиничным убыткам за первое полугодие текущего года. Доходность упала на 79 процентов.

Помимо Петербурга наибольшее снижение указанного показателя на номер продемонстрировали Прага и Рим. Согласно данным в международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в городе на Неве показатель доходности снизился на 79 процентов, составив 14 долларов. В Праге и Риме данный показатель оказалась чуть выше — 20 и 32 доллара соответственно.

Такие результаты связаны с падением нагрузки в этих городах, в которых гостиничное размещение преимущественно приходится на туризм, а не бизнес-поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупные гостиницы признали системообразующими предприятиями Петербурга. Подобная инициатива принадлежит городскому Комитету по развитию туризма.

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