В Петербурге зарегистрировано более 100 тыс. безработных

В Петербурге зарегистрировано более 100 тыс. безработных
Многие остались без работы из-за коронавируса. Фото: pixabay

Количество людей без работы значительно увеличилось во время пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса петербуржцы столкнулись с безработицей. Количество горожан, которые не могут найти работу, увеличилось за последние месяцы в несколько раз. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что на данный момент в городе зарегистрировано 104 тысячи безработных – объем работы центра занятости вырос примерно в десять раз. Сотрудникам центрам приходилось трудиться даже в майские праздники, чтобы помочь всем, кто оказался в безвыходной ситуации.

«На пике пандемии сотрудники регистрировали около 4 тысяч заявлений в день»,

– добавил чиновник.

В центре отметили, что на одну вакансию приходится около трех человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
безработица дмитрий чернейко коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам напомнили о выплатах для детей до 16 лет
В Чечню вернули более 100 молодых людей на воспитание
Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа
Глюкоза напугала поклонников болезненной худобой
WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями
В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана
Петербургские ТЦ и рестораны проверяют на предмет соблюдения требований ...
В офисе таможенных брокеров «Аривист» на Гапсальской проходят обыски