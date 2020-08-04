В Петербурге зарегистрировано более 100 тыс. безработных

Количество людей без работы значительно увеличилось во время пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса петербуржцы столкнулись с безработицей. Количество горожан, которые не могут найти работу, увеличилось за последние месяцы в несколько раз. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что на данный момент в городе зарегистрировано 104 тысячи безработных – объем работы центра занятости вырос примерно в десять раз. Сотрудникам центрам приходилось трудиться даже в майские праздники, чтобы помочь всем, кто оказался в безвыходной ситуации.

«На пике пандемии сотрудники регистрировали около 4 тысяч заявлений в день»,

– добавил чиновник.

В центре отметили, что на одну вакансию приходится около трех человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса.