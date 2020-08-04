Бейрутский взрыв унес около 50 жизней, пострадали 2,5 тысячи человек

Эти цифры вряд ли можно считать окончательными, так как на месте еще работают сотрудники экстренных служб.

В Бейруте прогремел взрыв, в результате которого скончались около 50 человек, а пострадали более 2,5 тысяч. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан рассказал, что пока сложно говорить о точном количестве жертв инцидента.

Напоминаем, что взрыв разрушил большую часть зданий города, а больницы тем временем переполнены. По предварительным данным, причиной случившегося стали сдетонировавшие взрывчатые вещества, хранившиеся в порту. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скорая вывозит сотни раненных при мощном взрыве в порту Бейрута.