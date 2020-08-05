С дома Чубакова на набережной Карповки демонтировали аварийную башню

С дома Чубакова на набережной Карповки демонтировали аварийную башню
До 1960-х годов на крыше башни "жил" самый большой в Петербурге каменный грифон. Фото: www.citywalls.ru

Башню доходного дома Чубакова, расположенного по адресу набережная реки Карповки, 30, демонтировали для последующего ремонта.

Аварийная конструкция будет отреставрирована и возвращена на место. Ремонтными работами, как выяснил Piter.TV, занимается ООО «Мастер Руф», процесс находится на контроле городского КГИОП и заказчика, некоммерческой компании «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Хотя разрешение на демонтаж и реставрацию, выданное комитетом, действовало до 22 июля, завершить работы не успели, и сейчас планируется заключить дополнительное соглашение. Отметим, что Доходный дом К.Г. Чубакова был построен в 1911-1912 гг по проекту архитектора Габе Р. М.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что КГИОП одобрил демонтаж исторического мощения на проспекте Римского-Корсакова, вызвав возмущение активистов.

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