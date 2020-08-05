Следствию не удалось найти заказчика преступления против Ивана Голунова

Следствию не удалось найти заказчика преступления против Ивана Голунова
Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Фото: Wikipedia

Следственным органам Москвы не удалось установить заказчиков, с подачи которых журналиста Ивана Голунова задержали и подбросили ему наркотические вещества.

Выяснение обстоятельств проводится в рамках уголовного дела против экс-полицейских, которые обвиняются в превышении полномочий и фальсификации доказательств. Согласно информации, полученной ТАСС от защитника одного из них, Алексея Коврижкина, следователи полагают, что заказчика попросту не было.

Эта версия, по словам Коврижкина, не прорабатывалась правоохранителями, так как они считают, что полицейские совершили преступление, чтобы «выслужиться» перед начальством. Обвиняемые и их адвокаты с такой позицией не согласны и называют дело сфабрикованным. Однако защитник самого Голунова, Сергей Бадамшин отмечает, что следствие работает на установлением заказчика преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший полицейский, ударивший Ивана Голунова при задержании, извинился перед журналистом.

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