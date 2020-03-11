Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым

Экс- полицейский Максим Уметбаев, который, по версии следствия ударил журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в суде.

«Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову»,- сказал Уметбаев, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что на тот момент считал журналиста преступником. Экс-полицейский добавил, что рад «общественному резонансу и справедливому разбирательству».

«Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же»,- заявил он.

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности.