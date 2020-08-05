Люциус Малфой из «Гарри Поттера» признался в многолетнем употреблении наркотиков

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по ролям Малфоя-старшего в «Гарри Поттере» и капитана Крюка из «Питера Пэна», признался, что 20 лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Оказалось, что впервые актер попробовал запрещенные вещества и спиртное еще в подростковом возрасте. Так, к 16 годам Айзекс уже прочно пристрастился к выпивке: еще два десятка лет он не мог избавиться от зависимостей, завладевших его сознанием. Отметим, что это не помешало ему стать любимым актером британцев и сделать головокружительную карьеру.

Джейсон, к счастью, смог преодолеть сложный период, во многом благодаря помощи своей супруги, Эммы Хьюитт. Сейчас актер может открыто говорить о своих прошлых проблемах, так как уверен, что это может подтолкнуть кого-то завязать с опасными привычками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Михаила Ефремова, который пьяным стал виновником смертельного ДТП, заявил о доказательствах непричастности актера к смерти второго водителя.