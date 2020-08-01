Адвокат Ефремова заявил о неопровержимых доказательствах невиновности актера

Защитник пока не собирается выдавать все козыри.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что у него есть доказательства невиновности подзащитного, которые они пока держат в секрете. Об этом он заявил в интервью «Газете.ру». Он отметил, что есть некий козырь, но его выдавать пока не планируют. Пашаев подчеркнул, что никаких фальсификаций быть не может, ведь везде стояли камеры.

Защитник также добавил, что общался с родственниками погибшего в аварии водителя. Они ведут себя так, словно желают смерти Ефремову, считает Пашаев. Он убежден, что родственникам было все равно на Захарова, пока дело о его смерти не начало приносить деньги.

Пашаев подчеркнул, что дело Ефремова – одно из самых простых в его практике.

«Просто его раздули так, будто это дело века решается… Поверьте — тут все закончится очень легко»,

— заметил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремова доставили в суд на предварительное слушание.