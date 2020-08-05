В Ленобласти к 2025 году расселят более 1000 аварийных домов

Наиболее активное строительство нового жилья сейчас происходит в Подпорожье. Фото: pixabay.com

Наиболее активное строительство нового жилья сейчас происходит в Подпорожье. Фото: pixabay.com

До 1 сентября 2025 года на территории Ленинградской области расселят свыше тысяч жилых домов, находящихся в аварийном состоянии.

На данный момент в квартирах, опасных для проживания, находится 16,5 тысяч ленинградцев. По всей территории 47 региона уже сейчас начались активные работы по расселению, которые сосредоточены на нескольких площадках. В частности, наиболее масштабный кластер нового жилья появится в Подпорожье.

Областное правительство планирует построить в этом районе шесть многоквартирных домов общей площадью почти 32 тысячи квадратных метров. Здания рассчитаны на 660 квартир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с доходного дома Чубакова, расположенного на набережной реки Карповки, 30, сняли башню, находящуюся в аварийном состоянии. Постройка вернется на место после реставрационных работ.