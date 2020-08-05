Напал с кулаками: житель Колпино избил собутыльника до госпитализации

Полиция задержала мужчину из Колпино, подозреваемого в избиении его приятеля после алкогольных посиделок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в понедельник, 3 августа, у дома №3 по улице Машиностроителей. Очевидцы сообщили в полицию о драке.

Установлено, что потасовку устроили приятели 26 и 38 лет. После распития алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате 26-летний избил своего приятеля до тяжелого состояния.

Последнего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами теменной области, закрытым переломом костей носа, верхней челюсти. Кроме того, у него диагностировали отравление этанолом.

Его собутыльника доставили в отдел полиции. Там на него составили протокол по ст. 20.1, ч. 2 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка написала заявление в полицию на собственного сына – мужчина избил ее и угрожал убийством.