Избил до больницы и угрожал убийством: пенсионерка в Петербурге заявила на сына

В Петербурге пенсионерка написала заявление в полицию на собственного сына – мужчина избил ее и угрожал убийством.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С заявлением в полицию 85-летняя женщина обратилась накануне, 31 июля. Она рассказала, что несколько дней назад пьяный сын начал угрожать ей убийством, а затем принялся бить руками.

В результате женщина оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Она находилась в состоянии средней степени тяжести.

Теперь петербуржец является фигурантом уголовных дел о побоях и угрозе убийством.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге в колонию отправили трех приятелей за избиение и ограбление. Злоумышленникам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.