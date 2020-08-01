Избил до больницы и угрожал убийством: пенсионерка в Петербурге заявила на сына

Избил до больницы и угрожал убийством: пенсионерка в Петербурге заявила на сына
Петербуржец избил пенсионерку. Фото: pixabay

В Петербурге пенсионерка написала заявление в полицию на собственного сына – мужчина избил ее и угрожал убийством.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С заявлением в полицию 85-летняя женщина обратилась накануне, 31 июля. Она рассказала, что несколько дней назад пьяный сын начал угрожать ей убийством, а затем принялся бить руками.

В результате женщина оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Она находилась в состоянии средней степени тяжести.

Теперь петербуржец является фигурантом уголовных дел о побоях и угрозе убийством.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге в колонию отправили трех приятелей за избиение и ограбление. Злоумышленникам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.

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