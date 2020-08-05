Жертвами взрыва в Бейруте стали уже более 100 человек

Жертвами взрыва в Бейруте стали уже более 100 человек
Число жертв, учитывая мощность взрыва и разрушительные последствия, пока не установлено окончательно. Фото: pixabay.com

Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте, произошел мощнейший взрыв, который разрушил значительную часть города. Пострадавшие исчисляются тысячами.

По последним данным, глава министерства здравоохранения Ливана сообщал о 78 погибших, однако издание Associated Press, ссылаясь на ливанский Красный крест, уточняет, что число жертв страшного происшествия превысило сотню человек. Отметим, что сила взрыва эквивалентна взрыву 1800 тонн тротила. Волной выбило стекла и повредило дома в радиусе нескольких километров.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия могли стать сварочные работы, проводящиеся на складе, где хранилось более 2,7 тонн конфискованной аммиачной селитры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин направил в Ливан телеграмму со словами поддержки после случившегося.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бейрут взрыв ливан


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами взрыва в Бейруте стали уже более 100 человек
Метрополитен Петербурга отказывается платить компенсации семьям жертв ...
На коронавирус в Петербурге обследовали еще 14 460 человек
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19
В Петербурге ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Банковский мошенник обманул пенсионерку с Авиаконструкторов на 720 тыс. рублей
На проспекте Ветеранов пьяный отец оставил 5-летнюю дочь на улице без ...
Избил и пытался изнасиловать: 55-летняя госпитализирована из сквера на Лиговском