Жертвами взрыва в Бейруте стали уже более 100 человек

Число жертв, учитывая мощность взрыва и разрушительные последствия, пока не установлено окончательно. Фото: pixabay.com

Число жертв, учитывая мощность взрыва и разрушительные последствия, пока не установлено окончательно. Фото: pixabay.com

Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте, произошел мощнейший взрыв, который разрушил значительную часть города. Пострадавшие исчисляются тысячами.

По последним данным, глава министерства здравоохранения Ливана сообщал о 78 погибших, однако издание Associated Press, ссылаясь на ливанский Красный крест, уточняет, что число жертв страшного происшествия превысило сотню человек. Отметим, что сила взрыва эквивалентна взрыву 1800 тонн тротила. Волной выбило стекла и повредило дома в радиусе нескольких километров.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия могли стать сварочные работы, проводящиеся на складе, где хранилось более 2,7 тонн конфискованной аммиачной селитры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин направил в Ливан телеграмму со словами поддержки после случившегося.