Ехавшую на самокате по проспекту Тореза женщину сбил автомобиль

Ехавшую на самокате по проспекту Тореза женщину сбил автомобиль
Женщина ехала на самокате. Фото: https://pixabay.com

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала женщина, которая ехала по проезжей части на самокате в Выборгском районе города.

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Предварительно, все произошло около 11.00 у дома №40 по проспекту Тореза. Там 58-летний водитель иномарки «Форд Фокус» сбил женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате.

В результате аварии женщина получила травмы. Ее состояние оценили как тяжелое. Личность пострадавшей пока не установлена. Известно только, что ей около 50 лет на вид.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Колтушском шоссе под колесами Volkswagen погиб мужчина.

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