На Колтушском шоссе под колесами Volkswagen погиб мужчина

На Колтушском шоссе под колесами Volkswagen погиб мужчина
Колтушское шоссе, 294. Фото: google.maps

Во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль насмерть сбил пешехода, личность которого пока не установлена.

Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти. Все произошло около 23.00 во вторник, 4 августа. По предварительным данным, водитель Volkswagen Transporter сбил мужчину, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода у дома №294 по Колтушскому шоссе.

Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается. Известно лишь, что погибшему на вид около 50 лет.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две ГАЗели столкнулись на КАД. В результате ДТП пассажиры получили травмы тяжелой и средней степени тяжести.

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