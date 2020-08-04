Две ГАЗели столкнулись на КАД, есть пострадавшие

Две ГАЗели столкнулись на КАД, есть пострадавшие
В результате ДТП травмы получили пассажиры. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга ГАЗель наехала на другую ГАЗель. Есть пострадавшие.

Авария случилась сегодня днем, 4 августа, на КАД. По предварительным данным, 33-летний водитель, двигаясь по внутреннему кольцу, совершил наезд на стоящее впереди в попутном направлении транспортное средство.

Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, в результате ДТП пассажиры получили травмы тяжелой и средней степени тяжести.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино навигатор привел таксиста Uber в водоем. Белую иномарку нашли в местном водоеме, покрытом камышом.

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