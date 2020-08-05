В историческом доме Шпалерной мануфактуры нашли незаконную сауну

В историческом доме Шпалерной мануфактуры нашли незаконную сауну
Незаконная баня. Фото: ККИ

В Петербурге в доме Шпалерной мануфактуры нашли незаконную баню и ресторан. До этого там располагался центр спортивно-молодежного движения.

Незаконный ресторан. Фото: пресс-служба ККИ

Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом. Незаконную баню и ресторан нашли на Шпалерной улице.

По данным ведомства, баня и ресторан в здании работали незаконно. Ранее помещения занимал центр спортивно-молодежного движения «Патриот», но летом прошлого года договор прекратил действие.

Владельца ресторана с баней уведомили о выселении.

Еще одну незаконную точку общественного питания нашли в подвале многоэтажного жилого дома на Литейном проспекте. Ранее с компанией там был заключен договор, но его расторгли. Владельцу дали два месяца, чтобы освободить помещение.

Незаконный ресторан. Фото: пресс-служба ККИ

В ККИ добавили, что объекты на Шпалерной и Литейном задолжали городу более 10 млн рублей.

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