Петербургскому бизнесу выделили 600 млн рублей на профилактику COVID-19

Петербургскому бизнесу выделили 600 млн рублей на профилактику COVID-19
Государство готово предоставить субсидии на возмещение расходов на маски, антисептики и перчатки.Фото: pixabay.com

Смольный выделил бизнесу субсидии в размере 600 млн рублей. На эти средства будут организованы мероприятия по профилактике коронавируса.

Об этом сообщает аппарат городского вице-губернатора Евгения Елина. Всего налоговые органы РФ зарегистрировали около 300 тыс. заявок на получение субсидий. Самая большая помощь оказана предпринимателям Москвы — на 18 тыс. заявок выделили около 1,2 млрд рублей. В Северной столице же подано 10 тыс. заявок.

По рекомендациям Роспотребнадзора, возобновившие работу предприятия должны измерять температуру работникам и клиентами, а также предоставить им средства индивидуальной защиты. Государство готово предоставить субсидии на возмещение этих расходов.

Субсидии можно получить до 15 августа 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном расширили перечень бизнесменов, который могут претендовать на арендные каникулы.

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