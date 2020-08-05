В Смольном расширили перечень бизнесменов, который могут претендовать на арендные каникулы

С полным списком изменений в приказе можно ознакомиться на официальном сайте КИО. Фото: pixabay.com

С полным списком изменений в приказе можно ознакомиться на официальном сайте КИО. Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга дополнили приказ об арендных каникулах, включив в него дополнительные виды экономической деятельности.

В городском Комитете имущественных отношений (КИО) объяснили, что ранее отсрочка по платежам за аренду имущества Петербурга действовала только для основного вида экономической деятельности, однако теперь список предпринимателей, которые могут претендовать на эту меру государственной поддержки, существенно расширился.

Ранее бизнесмены не могли прибегнуть к арендным каникулам из-за того, что их фактическая деятельность не закреплялась в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности как основания. Многим арендаторам, попавшим в такую ситуацию, приходилось оплачивать помещения даже во время карантина.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что в Смольном подготовили третий пакет мер по поддержке бизнеса.