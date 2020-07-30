В Петербурге представили новый пакет мер поддержки бизнеса

Власти Петербурга представили новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях ограничений, веденных из-за пандемии коронавируса.

Расширен перечень отраслей, которые могут получить пониженную налоговую ставку по упрощенной схеме. В него войдут виды деятельности, входящие в производственную и научно-исследовательскую сферы, и отрасли, определённые на федеральном уровне.

Введена новая налоговая льгота на имущество для малого и среднего бизнеса. Налог за II квартал будет снижен на 50%. Воспользоваться льготой можно в том случае, если во время пандемии аренда снизилась не менее, чем на 50%.

Компании освобождены от авансовых платежей за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу. Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмены раскритиковали Смольный за действия, связанные с коронавирусными ограничениями.